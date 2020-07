Sehen Sie im Video: Joe Biden will in erster Augustwoche Kandidatin für Vize-Posten bekanntgeben. Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Joseph, genannt "Joe" Biden hat erklärt, er wolle in der ersten Augustwoche seine Kandidatin für die Vizepräsidentschaft bekanntgeben. Seiner Ankündigung vom Dienstag - weniger als 100 Tage vor der Wahl - in Wilmington gingen bereits längere Spekulationen voraus, wen der 77-Jährige an seine Seite holen wird. Biden hat angekündigt, eine Frau nominieren zu wollen. Von Teilen seiner Partei steht er zudem unter Druck, eine Kandidatin zu benennen, die nicht hellhäutig ist. Angesichts von Bidens Alter dürfte seine Entscheidung eine größere Rolle bei der Abstimmung Anfang November spielen als sonst bei US-Präsidentschaftswahlen üblich. Insider berichteten zuletzt von einem noch recht großen Kandidatinnenfeld. Ganz vorne in der engeren Auswahl dürfte demnach die Senatorin Kamala Harris stehen, 55 Jahre alt und selbst eine ehemalige Präsidentschaftsbewerberin sowie frühere Staatsanwältin. Die Tochter von Eltern aus Jamaika und Indien gilt als angriffslustig, was im Wahlkampf bei Vize-Kandidaten im Allgemeinen gerne gesehen wird.

