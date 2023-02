US-Präsident Joe Biden bei seiner Rede in den Königlichen Schlossarkaden in Warschau, Polen.

von Nils Kreimeier US-Präsident Joe Biden singt in seiner Rede vor dem Warschauer Königsschloss das Lied der Solidarität. Gastgeber Polen nimmt in der Abwehr des russischen Angriffs immer mehr eine Sonderrolle ein.

Vom erstem Moment der Rede des amerikanischen Präsidenten an ist klar, was das Leitmotiv ist: Joe Biden spricht an diesem Tag vor dem Königsschloss in Warschau vor allem und immer wieder von Solidarität. Von Zusammenarbeit. "Schaut, was Ihr Großes getan habt", ruft er den Polen zu, die mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben. "Polens Großzügigkeit ist außerordentlich."