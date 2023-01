Sehens Sie in dem Video: Biden zeigt sich überrascht von Fund geheimer Unterlagen.









Nach dem Fund von vertraulichen Dokumenten in einem seiner früheren Büros hat sich US-Präsident Joe Biden überrascht gezeigt. Den Inhalt der Papiere kenne er nicht, sagte Biden am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Mexiko City nach einem Treffen mit den Präsidenten von Mexiko und Kanada. Er nehme die Einstufung der Unterlagen als vertraulich sehr ernst und sagte volle Kooperation bei der Aufklärung des Vorfalls zu.

Wie am Montag bekannt geworden war, hatten Bidens Anwälte vertrauliche Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident in seinem Büro in einer Denkfabrik in Washington entdeckt, das er zwischen 2017 und 2020 genutzt hatte. Seine Anwälte hätten umgehend das richtige getan, sich an das Nationalarchiv gewandt und die Unterlagen übergeben, sagte Biden. "Ich bin über den Fund informiert worden und war überrascht, dass überhaupt Regierungsunterlagen mit in das Büro genommen worden sind. Aber ich weiß nicht was darin stand." Seine Anwälte hätten ihm geraten nicht nach dem Inhalt zu fragen.

Brisant ist der Fund, weil das US-Justizministerium derzeit den Umgang des früheren Präsidenten Donald Trump mit geheimen Unterlagen prüft. Im August 2022 waren in seinem Anwesen in Florida bei einer Razzia etwa 100 als vertraulich eingestufte Papiere gefunden worden. Die Unterlagen seien alle freigegeben worden und sicher verwahrt, hatte Trump damals erklärt.

