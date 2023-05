US-Präsident Joe Biden versucht in der Grenzpolitik einen schwierigen Spagat

Bidens Grenzdilemma: Was passiert, wenn die Uhr zwölf schlägt?

von Leonie Scheuble Tausende Menschen streben in die USA in der Hoffnung auf eine gelockerte Grenzpolitik. Für US-Präsident Joe Biden ist die Situation ein politisches Pulverfass. Und die Uhr tickt.

An der südlichen US-Grenze spitzt sich die Lage zu. Seit Wochen und Monaten harren tausende Menschen auf beiden Seiten der Grenze aus, oft unter elenden Bedingungen. In Texas haben die Städte El Paso, Brownsville und Laredo bereits den Ausnahmezustand erklärt. Familien schlafen dort unter Zeltplanen, Jugendliche fragen nach Bustickets in die nächste Großstadt, Kleinkinder betteln um Essen.

Sie alle blicken hoffnungsvoll und ängstlich zugleich auf Donnerstagabend.