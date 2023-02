von Jan Christoph Wiechmann Joe Biden strotzt vor Elan bei seiner Regierungserklärung "State of The Union" und beschwört die Einheit Amerikas. Die große Frage beantwortet er nicht. Aber er gibt Hinweise.

Eine "State of the Union" ist voller Rituale. Der Präsident stets in dunkelblau. Tosender Applaus aus dem eigenen Lager. Dezenter Applaus und Zwischenrufe aus dem anderen. Im Saal illustre Gäste. Bono von U2. Die Botschafterin der Ukraine. Holocaustüberlebende. Kriegsveteranen. Helden des Alltags. Great Americans. Auf der Tribüne die klatschende Ehefrau im feschen Kleid.

Jedes Jahr dasselbe.