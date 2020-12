Der scheidende US-Präsident Donald Trump lehnt die Unterzeichnung des rund 900 Milliarden schweren Corona-Hilfspakets ab, das in den vergangenen Monaten im Kongress verhandelt wurde. Das Gesetz, das derzeit auf seinem Schreibtisch liege, sei "ganz anders" als erwartet, es sei "eine Schande". Trump forderte Nachbesserungen. Unter anderem will er die Einmalhilfe für US-Bürger von 600 auf 2000 Dollar anheben. Auch eine zweijährige Aussetzung der Steuer auf Bewirtungsaufwendungen sei "nicht genug", um der von der Pandemie schwer getroffenen Gastronomie zu helfen, so Trump. "Ich bitte den Kongress, die verschwenderischen und unnötigen Teile in diesem Gesetzes sofort zu streichen und mir eine geeignete Vorlage zu schicken, sonst muss die nächste Regierung ein Corona-Hilfspaket verabschieden. Vielleicht wird es meine Regierung sein, und wir werden das hinbekommen." Das Konjunkturpaket war am Montag nach monatelangem Ringen zwischen Republikanern und Demokraten verabschiedet worden. Das Weiße Haus hatte zuvor angekündigt, der Präsident unterstütze das Paket und wolle es nach den Worten eines Sprechers unterzeichnen. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, schrieb auf Twitter, dass die Demokraten bereit seien, noch diese Woche den Vorschlag von 2000 Dollar Einmalhilfe zur Abstimmung zu bringen.