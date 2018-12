Noch ein Stabschef gibt sein Amt im Weißen Haus auf. John Kelly wird zum Jahresende gehen, sagte US-Präsident Donald Trump am Samstag vor Journalisten. "Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass er in den Ruhestand geht, aber er ist ein großartiger Kerl." Wer Kellys Nachfolger werden solle, ließ Trump zunächst offen. In Präsidialamtskreisen hieß es, Trump wolle für den Posten Nick Ayers gewinnen, einen Berater von Vize-Präsident Mike Pence. Der ehemalige Marine-General Kelly und Trump waren in den vergangenen Monaten wiederholt aneinandergeraten. Der 68-Jährige hatte als Stabschef für geordnetere Abläufe im Weißen Haus gesorgt. Er wurde wiederholt mit kritischen Äußerungen über seinen Chef zitiert, die er jeweils dementierte. Nachdem Trumps Republikaner bei den Kongresswahlen im November die Kontrolle über das Repräsentantenhaus verloren haben, richtet der Präsident seine Mannschaft neu aus. So will er nach der Ablösung von Jeffrey Sessions den früheren Justizminister William Barr nach 25 Jahren zurück ins Amt holen. Der Jurist bekäme damit die Verantwortung für die Ermittlungen in der Russland-Affäre. Der Senat muss noch zustimmen. Zur neuen UN-Botschafterin will Trump demnach Außenamts-Sprecherin Heather Nauert nominieren. Der Präsident gab zudem bekannt, dass er Armee-General Mark Milley zum Generalstabschef der US-Streitkräfte ernennen will. Am Samstag besuchten die beiden in Philadelphia gemeinsam das alljährliche Football-Match der Army gegen die Navy.