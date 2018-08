Der US-Senator John McCain ist tot. Der Vietnamkriegsveteran starb am Samstag im Alter von 81 Jahren im Kreise seiner Familie, wie sein Büro mitteilte. Bei dem Republikaner, der zu den schärfsten und zugleich prominentesten innerparteilichen Kritikern von Präsident Donald Trump zählte, war vor einem Jahr ein besonders aggressiver Gehirntumor diagnostiziert worden. Am Freitag hatte seine Familie mitgeteilt, dass er seine medizinische Behandlung abgebrochen habe. McCain vertrat im US-Kongress mehr als drei Jahrzehnte den Bundesstaat Arizona. McCain wurde über die Grenzen der USA hinaus vor allem 2008 bekannt, als er als Präsidentschaftskandidat gegen den Demokraten Barack Obama antrat - und unterlag. In seiner Heimat wurde die Öffentlichkeit bereits viel früher auf ihn aufmerksam: Im Vietnamkrieg geriet er 1967 nach Abschuss seines Kampfjets in Gefangenschaft, in der er auch gefoltert wurde. Erst fünfeinhalb Jahre später wurde er freigelassen.