Am Samstag fand in der Kathedrale von Washington die Trauerfeier zu Ehren des republikanischen US-Senators John McCain statt. Unter hochrangigen Republikanern galt McCain, ein Vietnam-Veteran, als schärfster parteiinterner Kritiker des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump. Tochter Meghan McCain äußerte sich entsprechend zwischen Trauer und Verachtung: "Wir sind hier, um der Großartigkeit Amerikas hinterherzutrauern. Die Echte, nicht die billige Rhetorik von Menschen, die niemals annähernd soviel bereitwillig geopfert haben." // "Das Amerika von John McCain muss nicht wieder großartig gemacht werden, denn Amerika war schon immer großartig." Auch die ehemaligen Präsidenten Barack Obama und George W. Bush sprachen auf der Feier: "Sehr viel von unserer Politik zurzeit, dem öffentlichen Leben, dem öffentlichen Diskurs mag klein, gemein und billig erscheinen. Es wird gehandelt mit Markigkeit und Beleidigungen, mit falschen Kontroversen und konstruierter Empörung... Das ist eine Politik, die vorgibt, mutig und zäh zu sein. Aber in Wahrheit ist sie nur aus Angst geboren." "Er respektierte die Würde, die in jedem Leben steckt. Eine Würde, die nicht an Grenzen aufhört und nicht von Diktatoren ausgelöscht werden kann." Unter den Trauergästen waren zahlreiche prominente Politiker, darunter Ex-Präsident Clinton und sein damaliger Vizepräsident Gore. Präsident Trump war nicht eingeladen, er weilte auf einem seiner Golfplätze und schrieb eine Twitter-Nachricht. Medienberichten zufolge hatte John McCain sich gewünscht, dass Trump nicht an seiner Beerdigung teilnimmt. McCain war vor einer Woche im Alter von 81 Jahren an einem Hirntumor gestorben.