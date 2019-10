Boris Johnson grüßt und verschwindet im Auto. am Samstagmorgen macht sich der Premierminister auf dem Weg ins Parlament. Denn nach der Billigung des Brexit-Vertrags durch die Staats- und Regierungschefs der EU muss nun das britische Parlament über die Vereinbarung abstimmen. Eine Mehrheit ist Johnson dabei nicht sicher. Im Parlament wird eine hitzige Debatte erwartet. Die britische Regierung will nach den Worten von Brexit-Minister Stephen Barclay keine Verlängerung der im Austritts-Vertrag vorgesehenen Übergangsperiode beantragen. Man habe nicht die Absicht über Dezember 2020 hinauszugehen, so Barclay. In der Übergangszeit soll das künftige Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU dauerhaft geregelt werden. Mit der EU ist dafür eine Frist bis Ende kommenden Jahres vereinbart. Die eigentlich mit Johnsons Konservativen verbündete nordirische DUP zieht ein Votum für einen Ergänzungsantrag in Betracht. Dieser würde eine unmittelbare Entscheidung über die Brexit-Übereinkunft mit der EU verschieben. Mit derartigen Vorschlägen in sogenannten Ergänzungsanträgen versuchen Johnsons Gegner, noch vor der Abstimmung die Formulierung und damit die Bedeutung seiner Gesetzesvorlage zu ändern.