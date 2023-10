Der aktuelle Angriff der Hamas auf Israel erfolgt fast auf den Tag genau zum 50. Jahrestag des Jom Kippur-Krieges. Nach ihrem Triumph im Sechstagekrieg wähnten sich die Israelis damals unbesiegbar. Dann schlugen syrische und ägyptische Truppen zu. Von Marion Hombach

Am 6. Oktober 1973 verliert Israel seinen Nimbus der Unbesiegbarkeit. Es ist der Tag des Versöhnungsfestes Jom Kippur, des höchsten Feiertags, an dem um Vergebung für die Sünden des vergangenen Jahres gebetet und der Ahnen gedacht wird. Nicht nur die Strenggläubigen begehen den Tag mit Fasten und Gebeten - im gesamten Land ruht das öffentliche Leben. Selbst in den Außenposten an den Grenzen zu Syrien und Ägypten halten nur Notbesetzungen Wache, zumeist junge Rekruten.

Israel, der Sieger dreier Kriege mit den Nachbarstaaten, fühlt sich sicher. Vielleicht gar unangreifbar.