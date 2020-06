Vater möchte Vaterschaft nicht aberkennen

Hallo ihr Lieben, ich habe momentan ein Problem, es ist so dass der Vater meines Kindes Vaterschaft nicht anerkennen möchte. Er hat es mir ganz klar gemacht, dass er das nicht machen will, weil er das Kind nicht wollte. Auf andere Seite möchte er so wie eine inoffizielle Deal mit mir machen, er gibt mir einfach Geld und kümmert sich um das Kind, Sache die ich nicht glaube. Ich überlege ihn als Vater beim Jugendamt abzugeben, aber was passiert wenn er so weiter, was kommt als nächstes wenn Jugendamt es nicht hinkriegt, dass er Vaterschaft doch anerkennt? Danke für eure Antwort, würde mich sehr freuen LG