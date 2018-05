O-Ton: "Guten Tag, meine Name ist Julia Skripal. Ich kam am 3. März nach Großbritannien, um meinen Vater zu besuchen. Das hatte ich auch vorher schon getan. Nach 20 Tagen im Koma wachte ich auf und erfuhr, dass wir womöglich vergiftet wurden. Ich finde es noch immer schwer, damit klarzukommen, dass wir beide auf solche Weise angegriffen wurden. Der Fakt, dass ein Nervengift dafür verwendet wurde, ist schockierend. Wir sind beide so froh, dass wir diese versuchte Tötung überlebt haben. Ich möchte keine Details beschreiben, aber die Behandlung im Krankenhaus war invasiv, schmerzhaft und bedrückend. Unsere Genesung ging langsam und war sehr schmerzhaft. Ich bin dem wundervollen, freundlichen Personal des Krankenhaues dankbar - ein Ort, mit dem ich leider allzu vertraut wurde. Ich möchte auch all denen herzlich danken, die uns auf der Straße am Tag des Anschlages geholfen haben. Ich wurde am 9. April aus dem Krankenhaus entlassen, und meine Behandlung macht weitere Fortschritte, aber mein Leben hat sich komplett gewandelt. Ich versuche, mit den furchtbaren Veränderungen klarzukommen, sowohl körperlich als auch emotional. Ich möchte auch dabei helfen mit einem Tag ab und an, damit mein Vater wieder vollständig genesen kann. Auf lange Sicht hoffe ich, nach Russland zurückkehren zu können."