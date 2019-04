Anhänger von WikiLeaks-Gründer Julian Assange versammelten sich am Donnerstag vor der Botschaft von Ecuador in London. Die britische Polizei hatte den 47-Jährigen am Donnerstagvormittag verhaftet, nachdem die Regierung in Quito ihr Asyl für Assange zurückgezogen hatte. Später wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Seine Unterstützer machen sich jetzt große Sorgen. "Ich bin sehr traurig, besonders weil ich das Material gesehen habe, wo zu sehen ist, wie er aus der Botschaft kommt. Er sieht wirklich krank und ziemlich schwach aus. Ich bin ein wenig traurig. Traurig und besorgt." "Leider wird man ihn nun an die USA ausliefern, wo man ihm den Prozess machen wird und er vielleicht für viele Jahre ins Gefängnis muss, vielleicht mehr als 40 Jahre. Ich denke, das ist, was einige Anwälte wollen. Vielleicht kommt er in ein Hochsicherheitsgefängnis." Die US-Regierung wirft Assange Verschwörung vor und beantragte umgehend die Auslieferung. In den USA wird gegen ihn ermittelt, weil WikiLeaks viel geheime US-Dokumente veröffentlicht hat. Das US-Justizministerium wirft Assange Verschwörung mit der ehemaligen US-Militär-Angehörigen Chelsea Manning vor, um sich in einen Regierungscomputer einzuhacken. Dem 47 Jahre alten Australier drohen bei einem Prozess in den USA nach Angaben des Justizministeriums in Washington bis zu fünf Jahre Haft. Ein Londoner Richter erklärte, die USA müssten ihre Klage für Auslieferung bis zum 12. Juni vorbringen. Die Anwältin von Assange, Jennifer Robinson, sprach von einer gefährlichen Entwicklung: "Wir haben heute einen Haftbefehl und ein provisorisches Auslieferungsersuchen der Vereinigten Staaten erhalten, darin werden ihm vorgeworfen, gemeinsam mit Chelsea Manning bei der Veröffentlichung von Material durch WikiLeaks im Jahr 2010 zusammengearbeitet zu haben. Das ist ein gefährlicher Präzedenzfall für alle Medienorganisationen und Journalisten in Europa und anderswo auf der Welt. Das würde dazu führen, dass jeder Journalist zur Strafverfolgung in die USA ausgeliefert werden könnte, weil er wahre Informationen über die Vereinigten Staaten veröffentlicht hat. Ich war gerade bei Herrn Assange in der Zelle. Er möchte allen Sympathisanten für ihre anhaltende Unterstützung danken." Assange wurde nach seiner Festnahme von einem Londoner Gericht wegen des Verstoßes gegen Kautionsauflagen aus dem Jahr 2012 verurteilt. Im droht eine Haftstrafe von maximal zwölf Monaten.