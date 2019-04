Bilder einer Überwachungskamera aus der Botschaft von Ecuador in London. Sie zeigen, wie Wikileaks-Gründer Julian Assange in einem Zimmer Skateboard fährt - oder es zumindest versucht. Auf anderen Bildern ist Assange mit Besuchern oder Personen zu sehen, bei denen es sich vermutlich um Sicherheitspersonal der Botschaft handelt. Die spanische Zeitung El Pais hat diese Aufnahmen veröffentlicht, wie sie an das Material gelangt ist, ist jedoch nicht bekannt. Ebenso, wie das Datum der Aufnahme. Am vergangenen Donnerstag war Assange in London festgenommen worden. Er lebte seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft, das lateinamerikanische Land hatte dem Wikileaks-Gründer Asyl gewährte und damit vor einer Auslieferung nach Schweden geschützt, wo er sich wegen Vergewaltigungsvorwürfen verantworten sollte. In London drohen Assange wegen eines Verstoßes gegen Kautionsauflagen bis zu zwölf Monate Haft. Seine Unterstützer fürchten jedoch, dass Großbritannien ihn an die USA ausliefern könnte. Dort wird gegen ihn ermittelt, weil WikiLeaks zahlreiche geheime US-Dokumente veröffentlicht hat.