Der Juraprofessor Giuseppo Conte - hier rechts im Bild - soll neuer Regierungschef in Italien werden. Darauf haben sich die beiden potenziellen Koalitionspartner geeinigt. Die 5-Sterne-Bewegung präsentierte am Montag den 54-jährigen Conte als Kandidaten. Er wird auch von der rechten Lega unterstützt, die mit den 5 Sternen eine Regierung bilden will. Conte lehrt an der Universität Florenz und war bisher den meisten Italienern unbekannt. Politische Erfahrung kann er nicht vorweisen. Lega-Führer Matteo Salvini versuchte am Sonntagabend in Rom die Befürchtungen im In- und Ausland zu zerstreuen: "Wir sind bereit. Niemand muss irgendetwas befürchten. Es ist klar, dass wir eine Regierung wollen, die - wie wir es im Wahlkampf versprochen haben - die nationalen Interessen in den Mittelpunkt stellt. Wir werden alles und jeden respektieren, aber wir werden Italien in den Mittelpunkt stellen. Italiener zuerst. Wir werden alle Regeln akzeptieren aber dafür sorgen, dass das Land wächst." Der italienische Präsident Sergio Mattarella zögerte zunächst allerdings, Conte das Mandat zu erteilen. Er werde am Dienstag mit den Präsidenten der beiden Parlamentskammern sprechen, teilte das Präsidialamt mit. Aus seinem Umfeld verlautete, Mattarella benötige Zeit zum Nachdenken. Sterne und Lega planen für das Euro-Land höhere Sozialausgaben, Steuersenkungen und eine Rücknahme der Rentenreform. Das würde viele Milliarden Euro kosten. Vertreter anderer Euro-Staaten und der EU-Kommission sind daher in Sorge. Auch an den Finanzmärkten herrscht Unruhe.