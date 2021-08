Sehen Sie im Video: US-General schildert riskante Körperkontrollen am Kabuler Flughafen.

















„Das ist eine Arbeit im Nahbereich. Der Atem der Person, die sie durchsuchen, liegt auf Ihnen.“





US-General Kenneth McKenzie beschreibt in einer Video-Pressekonferenz mit Journalisten im Pentagon die gefährliche Arbeit der US-Soldaten vor Ort am Kabuler Flughafen.





Kurz zuvor starben bei einem verheerenden Terroranschlag am Kabuler Flughafen mindestens 13 US-Amerikaner und mehr als 70 weitere Personen. Mindestens zwei Selbstmordattentäter haben sich laut McKenzie in die Luft gesprengt.





Dennoch wollen die USA die Evakuierungen aus Afghanistan fortsetzen.





In seinem eindrücklichen Statement beschreibt McKenzie die risikoreiche, aber notwendige Arbeit der US-Soldaten:





„Ich möchte meine Ausführungen heute abschließen, indem ich mir einen Moment Zeit nehme, um den Heldenmut zu beschreiben, den unsere Marines, Soldaten und Matrosen zeigen, während sie die Leute durchsuchen, die auf den Flugplatz kommen. Das ist eine Arbeit im Nahbereich. Der Atem der Person, die s ie durchsuchen, liegt auf Ihnen. Während wir eine allgemeine Überwachung haben, müssen wir immer noch die Kleidung der Person berühren, die [auf das Flughafengelände] hereinkommt.





Ich denke, Sie alle können den Mut und die Hingabe schätzen, die für diese Arbeit erforderlich sind. Und das immer wieder zu tun. Bitte denken Sie daran, dass wir über 104.000 Personen überprüft haben.

Abschließend möchte ich den Familien unserer Soldaten und afghanischen Zivilisten, die heute ihr Leben verloren haben, mein tief empfundenes Beileid aussprechen. Wir haben mehr als 5.000 US-Soldaten in Gefahr gebracht, um so viele Zivilisten wie möglich zu retten. Es ist eine edle Mission. Und heute haben wir aus erster Hand gesehen, wie gefährlich diese Mission ist. ISIS wird uns nicht davon abhalten, die Mission zu erfüllen, das kann ich Ihnen versichern.“





Das US-Militär sieht trotz des Anschlags keine Alternative für die risikoreichen Körperkontrollen bei der Abfertigung von Passagieren für die Evakuierungsflüge.

