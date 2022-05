Sehen Sie im Video: "Bereit zum Angriff, bereit zur Verteidigung, bereit zum Rückzug": Worauf ukrainische Soldaten im Donbass warten.













Getarnt im Unterholz der umkämpften Donbass-Region wartet eine ukrainische Artillerieeinheit: Auf den Feuerbefehl, auf den Marschbefehl, auf das Teewasser. Die Soldaten hier gewähren einen Blick in ihre verborgenen Bunker und die relative Ruhe am Lagerfeuer. Volodymyr Dumanskyi ist ein Mitglied der Einheit. "Wir sind auf jede Entwicklung der Ereignisse vorbereitet: Wir sind bereit zum Angriff, bereit zur Verteidigung, bereit zum Rückzug - wenn nötig. Wir sind auf alles gefasst." Der Donbas ist der Brennpunkt der aktuellen Auseinandersetzungen in der Ukraine. Russland führt eine Großoffensive in Luhansk durch, einer der beiden Provinzen im Donbass. Russische Streitkräfte griffen die Ukraine vor nunmehr fast drei Monaten in einer von Präsident Wladimir Putin als "spezielle Militäroperation" bezeichneten Aktion an. Gefährliche Nationalisten sollten demnach entmachtet werden. Die Ukraine und westliche Regierungen wiesen diese Rechtfertigung als falsch zurück und beschuldigten Russland, eine unprovozierte Invasion gestartet zu haben. Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums sagte am Sonntag, Artillerie und Luftangriffe hätten ukrainische Ziele getroffen. Dies konnte zunächst nicht unabhängig verifiziert werden. Während die Kämpfe im Osten anhalten, scheint Kiew seine Haltung gegenüber Verhandlungen zu verschärfen. Die Ukraine schloss am Sonntag einen Waffenstillstand oder territoriale Zugeständnisse an Russland aus. Der Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskiy twitterte: "Der Krieg muss mit der vollständigen Wiederherstellung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine enden." Am Sonntag hatte der polnische Regierungschef Andrzej Duda vor dem ukrainischen Parlament gesprochen. Duda erklärte, Warschau unterstütze Kiew bei der Forderung nach einem vollständigen Rückzug Russlands. Mit den Verhandlungen hat man im Unterholz des Donbass nichts zu tun. Hier heißt es weiter warten.

