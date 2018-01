Der weltweit größte legale Markt für Gras zum Spaß hat am Montag quasi seine Pforten geöffnet. Dutzende, neu zugelassene Geschäfte standen bereit, um Cannabis-Produkte an ihre Kunden mit einem Mindestalter von 21 Jahren zu verkaufen. Kalifornien ist der sechste US-Bundesstaat, der die Droge für den nicht-medizinischen Gebrauch freigibt. Bis zu 28 Gramm davon, als Roh- oder als weiterverarbeitetes Produkt, dürfen von nun an pro Einkauf erworben werden. Experten gehen von einem Milliarden-Dollar-Markt aus. Immerhin wohnen fast 40 Millionen Menschen in dem Westküstenstaat. Der Trend in Richtung Legalisierung stellt sich gegen eine härtere Drogen-Gesetzgebung, die in den USA seit den 1970er Jahren praktiziert wurde. Die Befürworter führen an, das Verbot habe nicht mehr Sicherheit geschaffen und sei teilweise diskriminierend umgesetzt worden. Auf Bundesebene bleibt das umstrittene Kraut allerdings verboten. US-Justizminister Jeff Sessions nannte Marihuana eine gefährliche Droge. O-Ton: "Das ist keine gesunde Substanz. Das steht wohl fest." Neben Kalifornien bieten Colorado, Washington, Oregon, Alaska and Nevada staatlich reguliertes und besteuertes Gras an. Massachusetts und Maine wollen dem Beispiel noch in diesem Jahr folgen.