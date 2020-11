Sehen Sie im Video: Harris' bewegende Siegesrede – "Ich werde ich nicht die letzte Frau in diesem Amt sein". "Der Kongressabgeordnete John Lewis hat vor seinem Tod gesagt: Demokratie ist kein Staat, Demokratie ist ein Akt. Und was er meinte, ist, dass es für Amerikas Demokratie keine Garantie gibt. Sie ist nur so stark, wie unser Wille stark ist, für sie zu kämpfen." "Vier Jahre lang habt ihr demonstriert für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit, für unsere Leben, für unseren Planeten. Und dann habt ihr gewählt." "Und ihr habt eine klare Botschaft überliefert. Ihr habt euch für Hoffnung, Einheit, Anstand, Wissenschaft, und ja die Wahrheit entschieden." "Und was für ein Testament von Joe und seinem Charakter, die Kühnheit zu besitzen, um eine der stärksten Barrieren in unserem Land zu brechen, und eine Frau als seine Vizepräsidentin auszuwählen." "Und auch wenn ich die erste Frau in diesem Amt sein werde, werde ich nicht die letzte sein. Denn jedes kleine Mädchen, das heute Abend zuschaut, sieht, dass dies ein Land der Möglichkeiten ist. Und an die Kinder dieses Landes, ungeachtet eures Geschlechts, unser Land hat euch eine klare Botschaft gesendet: Träumt mit Ehrgeiz, führt an mit Überzeugung, und seht euch so, wie andere euch vielleicht nicht sehen, nur weil sie es vorher noch nie gesehen haben. Wir werden euch applaudieren bei jedem Schritt eures Weges." "Und jetzt beginnt die echte Arbeit, die harte Arbeit, die nötige Arbeit, die gute Arbeit, die essenzielle Arbeit, um Leben zu retten und diese Epidemie zu schlagen. Um unsere Wirtschaft wieder aufzubauen, um den strukturellen Rassismus auszuschließen. Um die Klimakrise zu bekämpfen, um unser Land zu einen und die Seele unserer Nation zu heilen. Und der Weg, der vor uns liegt, wird kein leichter sein. Aber Amerika ist bereit - genau wie Joe und ich."

Kamala Harris wird in die Geschichte der USA eingehen: als erste Frau und erste schwarze Amerikanerin im Vizepräsidentenamt. Im Laufe ihrer Karriere war sie mehrfach die Erste, aber, wie sie selbst sagt: "nicht die letzte".

Bei der Wahl in den USA sei etwas Wegweisendes passiert, machte Kamala Harris in ihrer Siegesrede deutlich. Sie ist als erste Frau, erste Schwarze und erste Amerikanerin mit indischen Wurzeln in das Amt des US-Vizepräsidenten gewählt worden - und geht damit für viele als eigentliche Hoffnungsträgerin aus der US-Präsidentenwahl hervor. "Auch wenn ich die erste Frau in diesem Amt sein mag, werde ich nicht die letzte sein", sagte Harris. "Denn jedes kleine Mädchen, das heute Nacht zuschaut, sieht, dass dies ein Land der Möglichkeiten ist."

Neben der Abwahl Donald Trumps, die von vielen Amerikanern gefeiert wurde, ist die Wahl von Kamala Harris als nächste Vizepräsidentin die eigentliche Nachricht dieser Tage. Weltfußballerin Megan Rapinoe kommentierte den bemerkenswerten Moment mit "Ich kann nicht unterschätzen, wie historisch und unglaublich das für Kamala Harris ist und für schwarze Frauen und südasiatische Frauen und für Amerika. Lasst uns niemals zurückblicken", schrieb die 35 Jahre alte Olympiasiegerin und Weltmeisterin.

Tochter eines Jamaikaners und einer Inderin

Harris wurde am 20. Oktober 1964 in Oakland in Kalifornien geboren, wo sie in einer afroamerikanischen Community aufwuchs. Ihr Vater war aus Jamaika in die USA eingewandert, um Wirtschaft zu studieren. Ihre Mutter - eine Krebsforscherin und Bürgerrechtlerin - kam aus Indien.

Im Laufe ihrer Karriere war Harris mehrfach die Erste: Nach ihrem Studium in Washington und in Kalifornien wurde sie als erste Schwarze Bezirksstaatsanwältin von San Francisco. Ab 2010 hatte sie als erste Frau den Posten der Attorney General (Justizministerin und Generalstaatsanwältin) in ihrem Heimatstaat inne. In den US-Senat zog sie 2017 als erste Schwarze ein, die Kalifornien repräsentierte – und war die zweite Afroamerikanerin in der Parlamentskammer überhaupt.

Am Tag zum Gedenken an den Bürgerrechtler Martin Luther King 2019 gab Harris ihre Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bekannt. "Die Amerikaner wollen eine Kämpferin, sie wollen jemanden, der wie verrückt für sie kämpft", sagte sie damals. Ihre Gegner kritisierten, dass sie sich ideologisch nicht verorten lasse, und versuchten, ihre Karriere in der Justiz gegen sie zu verwenden: Sie sahen einige ihrer Entscheidungen nicht im Einklang mit ihrem Versprechen nach Reformen eines "kaputten" Strafjustizsystems. Im Dezember beendete sie ihre Kampagne.

Wird Harris die nächste Präsidentin?

Im Sommer machte Biden Harris zu seiner Vize-Kandidatin. Ganze Artikel beschäftigten sich mit der Tatsache, dass Harris im Wahlkampf meist Turnschuhe trug - wie auch oft ihr Mann Douglas Emhoff. Einige sahen darin ihren Tatendrang. Biden beschreibt Harris als "furchtlose Kämpferin". Mit seiner Entscheidung für sie ebnete er den Weg dafür, dass es in nicht allzu ferner Zukunft eine schwarze Präsidentin in den USA geben könnte. Der gewählte Präsident Biden ist 77 Jahre alt - die 56-Jährige Harris könnte ihn beerben, zumindest als nächste Präsidentschaftskandidatin der Demokraten.

Im Wahlkampf musste Harris etliche Angriffe über sich ergehen lassen. Trump bezeichnete sie als "fies" und "Monster", Republikaner sprachen ihren Vornamen absichtlich falsch aus und machten sich über ihn lustig. Der Präsident verbreitete zwischenzeitlich sogar die Verschwörungstheorie, Harris dürfe als Tochter von Einwanderern gar nicht Vizepräsidentin werden.

"Stehe auf den Schultern meiner Mutter"

Ihre Mutter habe so fest an ein Amerika geglaubt, in dem ein Moment wie der jetzige möglich sei, sagte Harris jetzt - und dankte den Generationen von Frauen, die für Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit aller gekämpft hätten. "Ich stehe auf ihren Schultern." Harris sagte den Amerikanern zu, dass sie versuchen werde, eine Stellvertreterin für Biden zu sein, wie er es für Barack Obama war. "Loyal. Ehrlich." Und jeden Tag aufs Neue vorbereitet.