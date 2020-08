Sehen Sie im Video: Kamala Harris' klare Worte nach Nominieung: "Es gibt keinen Impfstoff gegen Rassismus"









Als erste schwarze Frau ist Kamala Harris zur Vizepräsidentschaftskandidatin einer der beiden großen US-Parteien nominiert worden. Die 55-Jährige geht an der Seite des Demokraten Joe Biden im November in die Wahl - dieser war bereits am Dienstag offiziell von den Delegierten nominiert worden. In ihrer Rede appellierte Harris an die Amerikanerinnen und Amerikaner, einen besseren Präsidenten zu wählen. Donald Trumps "Führungsversagen" habe "Leben und Lebensgrundlagen gekostet", so die kalifornische Senatorin. Sie wies darauf hin, dass das Coronavirus Angehörige von Minderheiten besonders hart treffe. "Schwarze, Latinos und indigene Menschen leider und sterben überproportional oft. Und das ist kein Zufall. Das kommt durch strukturellen Rassismus, durch Ungleichheiten in Bildung, Technologie, Gesundheitsversorgung, Wohnsituation und Jobsicherheit. Die Ungleichheit bei der medizinischen Versorgung von Müttern und das Resultat von Polizeigewalt und unseres Justizsystems. Das Virus hat keine Augen und weiß dennoch, wie wir einander behandeln. Lassen Sie uns eines klarstellen: Es gibt keinen Impfstoff gegen Rassismus." In ihrer Rede auf dem virtuellen Parteitag präsentierte sich die langjährige Staatsanwältin als Anwältin der Minderheiten und Verteidigerin des Rechtsstaates. Immer wieder erwähnte sie dabei auch ihre alleinerziehende Mutter. Diese habe ihr geholfen, konsequent ihren eigenen Weg im Leben zu gehen.

