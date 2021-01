Sehen Sie in dem noch vor der Wahl am 3. November produzierten Video: Das sollten Sie über Kamala Harris wissen. Die Demokratin Kamala Harris kandidiert für das Amt der US-Vizepräsidentin. Doch wer genau ist die 55-jährige US-Senatorin? Harris ist Tochter eines jamaikanischen Wirtschaftsprofessors und einer indischstämmigen Krebsforscherin. Schon im Kinderwagen wird Harris auf politische Demonstrationen für Menschenrechte mitgenommen. Nach ihrem Studium der Politik-, Wirtschaft- und Rechtswissenschaft ist sie als Anwältin tätig. 2011 übernimmt Harris das Amt der Generalstaatsanwältin und der Justizministerin in Kalifornien. Seit 2017 vertritt sie den Bundesstaat Kalifornien im Senat. „Um Strafrechtspolitik sinnvoll zu verändern, muss man auch das sehr langjährige System verändern. Es ist nicht realistisch zu glauben, dass man so etwas über Nacht schaffen kann." (ggü. thenation.com) Landesweite Bekanntheit erreicht Harris durch hartnäckige Fragen und ihre Kritik an Trumps Einwanderungspolitik. Ihre Bewerbung für die US-Präsidentschaftswahlen 2020 zieht sie zurück. Im diesjährigen Wahlkampf wird Harris zugetraut, besonders gut afroamerikanische Wähler mobilisieren zu können. Harris ist seit August 2014 mit dem Juristen Douglas Emhoff verheiratet. In den sozialen Netzwerken gibt sie Einblicke in ihr Privatleben: Die Senatorin liebt das Kochen und ist ein Fan von Hip-Hop und Rap-Musik.

Die Ehepartner der Vizepräsidenten standen in den USA bislang im Schatten der First Lady. Mit der ersten Vizepräsidentin Kamala Harris gibt es nun einen neuen Titel: "Second Gentleman". Aufmerksamkeit ist Doug Emhoff somit sicher.

Bei manchen Titeln kann man ins Schleudern kommen, das erfährt Doug Emhoff gerade am eigenen Leib. Er ist der Ehemann von Kamala Harris, die am Mittwoch als erste Vizepräsidentin der USA vereidigt wird. In einem Doppelinterview mit seiner Frau in der CBS-Sendung "Sunday Morning" wollte Moderatorin Jane Pauley Emhoffs künftige Anrede wissen: "First Gentleman?", fragte sie. "Second Gentleman!" antwortete Emhoff. "First Second Gentleman." Twitter hat bereits unter @SecondGentleman einen neuen Regierungsaccount für Emhoff eingerichtet.

Standen die Ehepartner der Vizepräsidenten bislang im Schatten der First Lady, beschert seine historische Rolle als erster "Second Gentleman" in der Geschichte der Vereinigten Staaten Emhoff schon jetzt reichlich Aufmerksamkeit. Der 56-Jährige machte Wahlkampf für Harris und den künftigen Präsidenten Joe Biden und stärkte seiner Frau in den sozialen Medien mit Familienfotos und aufmunternden Botschaften den Rücken. Nachdem Harris von dem Wahlsieg erfuhr, twitterte Emhoff ein Foto ihrer Umarmung mit den Worten: "So stolz auf dich."

Für Gesprächsstoff sorgt auch die Beziehungsgeschichte von Emhoff und Harris. Die beiden lernten sich 2013 bei einem Blind Date kennen, das eine Freundin von Harris eingefädelt hatte. Als Harris jetzt von Moderatorin Pauly auf ihr erstes Treffen mit dem noch Unbekannten angesprochen wurde, enthüllte sie ihrem Gatten ein lange bewahrtes Geheimnis. "Sie haben ihn doch ganz bestimmt gegoogelt, oder?", fragte Pauly die künftige Vizepräsidentin.

"Ooh. Das ist eine Offenbarung!", sagte Emhoff erwartungsvoll lächelnd.

"Das hat mich noch nie jemand gefragt", antwortete Harris und lachte. "Hab ich!". Die 56-Jährige war sichtlich amüsiert: "Oh, das ist ja witzig, dass Sie mir diese Frage stellen. Also, ja, meine beste Freundin hat uns zu einem Blind Date verabredet. Und sie sagte: 'Vertrau mir einfach. Vertrau mir einfach. Nur nicht...' Wissen Sie, sie wollte, dass ich mich einfach darauf einlasse, und sie sagte: 'Google ihn nicht.' Das tat ich aber!"

Hochzeit nach einem Jahr

Emhoff war damals Anwalt für Medienrecht in Los Angeles und seit mehreren Jahren geschieden. Mit seiner ersten Frau hat er einen Sohn und eine Tochter. Harris war Justizministerin und Generalstaatsanwältin von Kalifornien.

Der künftige Second Gentleman teilte später Fotos des Moments auf seinen Social-Media-Plattformen und schrieb dazu: "Wenn du herausfindest, dass deine Frau dich vor deinem ersten Blind Date tatsächlich *gegoogelt* hat."

Harris kommentierte die Enthüllung auf Twitter mit den Worten: "Zum Glück hat Google mich nicht abgeschreckt."

2014, nur ein Jahr nach ihrem ersten Treffen, heirateten Emhoff und Harris.

Als Vizepräsidentin und Second Gentleman werden Harris und Emhoff in den Number One Observatory Circle in Washington ziehen, dem offiziellen Wohnsitz der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten. Emhoff hat deshalb vor Kurzem eine Stelle als Dozent am Rechtszentrum der Universität Georgetown in der US-Hauptstadt angenommen. Wie er seine künftige Rolle versteht, machte er in dem Interview mit seiner Frau auch deutlich: Er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um die neue Regierung zu unterstützen.

Die künftige US-Vizepräsidentin Kamala Harris und ihr Ehemann Doug Emhoff in der Sendung ''CBS Sunday Morning'' © CBS / Zuma / / Picture Alliance

Emhoff wurde in New York geboren und wuchs im benachbarten New Jersey auf. Sein Vater entwarf Frauenschuhe. Im Teenager-Alter zog er nach Los Angeles – und blieb dort. Nach einem Studium an der University of Southern California arbeitete er als Anwalt unter anderem in der Entertainment-Industrie. In einem seiner Fälle ging es um die Rechte an einem animierten Chihuahua. Als der Wahlkampf von Harris in Schwung kam, ließ Emhoff den Job bei der Anwaltskanzlei DLA Piper ruhen, um Interessenkonflikte zu vermeiden.

