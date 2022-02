Sehen Sie im Video: Polizei räumt von Truckern besetzte Brücke in Kanada









Nach wochenlangen Protesten ist eine wichtige Grenzbrücke zwischen der kanadischen Stadt Windsor und Detroit in den USA wieder offen. Nach einer einstweiligen Verfügung eines kanadischen Gerichts hatten die Behörden damit begonnen, die Blockaden aufzulösen. Dabei gab es laut Polizei Dutzende Festnahmen. Zudem wurden mehrere Fahrzeuge beschlagnahmt. Die Blockade der Brücke sowie von weiterern Grenzübergänge hatte nach Worten des kanadischen Premierministers Justin Trudeau zum Stopp der Autoproduktion von sechs Herstellern wegen fehlender Teile geführt. Polizeichefin Pamela Mizuno sagte: "Jegliche ungesetzliche Aktivität in diesem Gebiet wird nicht toleriert. Die Beamten werden die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Ruhe und den Verkehrsfluss aufrechttzuerhalten. Wer stört, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen." Seit Wochen demonstrieren in Kanada Tausende Menschen gegen Corona-Maßnahmen und Impfvorschriften. Mit Lastwagen und anderen Fahrzeugen blockieren sie unter anderem Teile der Innenstadt Ottawas. Gegenstand der Proteste waren zunächst Impfvorschriften für Lastwagenfahrer und danach die staatlichen Pandemiebeschränkungen insgesamt. An Wochenende hatten in Ottowa auch verärgerte Einwohner gegen die Blockade der Innenstadt demonstriert.

