Kanada und Mexiko reagierten am Donnerstag scharf auf die neuen US-Einfuhrzölle. Kanada Premierminister Justin Trudeau sagte: "Ich will es ganz klar sagen: diese Tarife sind vollkommen inakzeptabel." Man werde nun selbst US-Produkte mit Zöllen zwischen zehn und 25 Prozent belegen. Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland sagte: "Dies sind die stärksten Handelsmaßnahmen die Kanada seit Ende des zweiten Weltkriegs ergriffen hat. Es bedeutet eine sehr starke aber eine angebrachte Antwort. Ich versichere Ihnen und allen Kanadiern : diese sehr drastische Maßnahme aus Kanada ist die Antwort auf eine sehr schlechte Entscheidung aus den USA." Sowohl Kanada, als auch Mexiko befinden sich zudem mit den USA in Verhandlungen über das Freihandelsabkommen Nafta. Auch Mexiko reagiert am Donnerstag sofort. "Wir haben beide die Entscheidung der USA über die Einführung von Tarifen verurteilt und bedauert", sagte Mexikos Außenminister Luis Videgaray am Donnerstag. "Wir sind uns außerdem darüber einig sofort mit Gegenmaßnahmen zu antworten. Wir werden weiterhin auf verschiedenen Kanälen mit Kanada zusammenarbeiten, um einen Handel zu verteidigen, der offen und frei ist und auf Regeln basiert. Dazu gehört auch eine erfolgreiche Überarbeitung des Freihandelsabkommen Nafta." US-Präsident Donald Trump reagierte zunächst unbeeindruckt auf die Äußerungen seiner Nordamerikanischen Nachbarn. Sagte Mexikos Außenminister Luis Videgaray am Donnerstag. "Wir sind uns außerdem darüber einig sofort mit Gegenmaßnahmen zu antworten. Wir werden weiterhin auf verschiedenen Kanälen mit Kanada zusammenarbeiten, um einen Handel zu verteidigen, der offen und frei ist und auf Regeln basiert. Dazu gehört auch eine erfolgreiche Überarbeitung des Freihandelsabkommen Nafta."