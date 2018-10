Einfach zuhören und andere mal machen lassen - das kennt man von Donald Trumps Pressekonferenzen im Oval Office sonst eher nicht. Aber den Redeschwall, den der Rapper Kanye West bei seinem Besuch im Weißen Haus am Donnerstag auf die Hauptstadtpresse niedergehen ließ, klang für den US-Präsidenten vermutlich zu gut, um ihn zu unterbrechen. West erklärte unter anderem wortreich, warum er Trump unterstütze und dass der Präsident doch lieber mit einem wasserstoffbetriebenen Flugzeug reisen solle. "Wenn er nicht gut aussieht, sehen wir nicht gut aus. Das ist unser Präsident!" - Trump: "Das stimmt!" "Er sollte die coolsten und neuesten Flugzeuge haben." Nach einem längeren Monolog - unter anderem über seine bipolare Störung, das Leben in einem Frauenhaushalt und alternative Universen - fragt ein Reporterin, ob die beiden auch über "stop and frisk" - die umstrittene Praxis von willkürlichen Polizeikontrollen auf der Straße - diskutieren würden. "Ja, darüber werden wir reden. Ich wollte Dich damit nicht auf die Palme, bringen, Bro." "Ich bin da ganz offen." REPORTER: "Mr. President, warum spricht er nicht auf ihren Wahlkampfveranstaltungen?" "Er kann jederzeit für mich sprechen, er ist ein schlaues Kerlchen, er kapiert's!" West: "Ich liebe Dich!" Trump: "Ich weiß, ich will Dich aber nicht in diese Ecke stellen." West: "Ich bin doch schon in dieser Ecke! Ich liebe diesen Kerl, lasst mich ihn drücken!" Es sind Worte und Bilder, die Trump so kurz vor den Kongresswahlen am 6. November sehr gelegen kommen dürften. Mehrere Prominente haben dafür geworben, die Demokraten zu wählen.