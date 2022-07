von Niels Kruse Nach acht, teilweise erschreckend spektakulären Anhörungen pausiert in Washington der Untersuchungsausschuss zum 6. Januar. Erschreckend eindeutig ist auch die Zwischenbilanz: Ex-US-Präsident Donald Trump wollte den Staatsstreich – um jeden Preis.

Der Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Attacke am 6. Januar 2021 hatte mehr als zehn Monate hinter verschlossenen Türen Hunderte Zeugen befragt. Vor fünf Wochen starteten dann die öffentlichen Anhörungen, die inszeniert sind wie ein TV-Event. Nun ruht die Arbeit für einige Wochen. Was bisher bekannt geworden ist, ist ein erschreckendes Bild rund um die Ereignisse vor anderthalb Jahren.

Anhänger des abgewählten Präsidenten hatten Anfang vergangenen Jahres gewaltsam den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington gestürmt. Dort war der Kongress damals zusammengekommen, um Bidens Wahlsieg zu zertifizieren. Am Rande der Krawalle kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist.

Eine einzige Anklage gegen Donald Trump

Obwohl der Ausschuss noch keinen Abschlussbericht vorgelegt hat, ist bereits absehbar, in welche Richtung die Ermittlungen gehen. Denn bereits bei der ersten öffentlichen Sitzung wurde eine Fülle von Beweisen, Dokumenten und Aussagen präsentiert, die die Schuld an den Ereignissen vor allem bei einer Person sehen: Donald Trump.

Ein Rückblick:

Donnerstag, 9. Juni, die erste Anhörung: Ausschussvorsitzender, der Demokrat Bennie Thompson, beschuldigte bereits zu Beginn der Sitzung den früheren Präsidenten. Ihn sei darum gegangen, das Ergebnis der US-Wahl null und nichtig zu machen. "Der Sturm aufs Kapitol am 6. Januar war der Kulminationspunkt eines versuchten Staatsstreichs."

Ebenfalls deutliche Worte wählte Trumps früherer Justizminister William Barr. In seiner aufgezeichneten Aussage sagte er: "Ich habe deutlich gemacht, dass ich nicht damit einverstanden bin, dass behauptet wird, die Wahl sei gestohlen worden, und dass dieses Zeug verbreitet wird, von dem ich dem Präsidenten gesagt habe, dass es Schwachsinn ist." Auch jetzt, anderthalb Jahre später, sehe er nichts, was seine Meinung ändere. Behauptungen dieser Art nannte er "verrückt".

Auch Donald Trumps Tochter Ivanka kam zu Wort, auch sie zweifelt offenbar daran, dass die Präsidentschaftswahl gestohlen worden sei. Die Einschätzung des Justizministers habe Auswirkungen auf ihre Sichtweise gehabt, sagte sie und: "Ich respektiere Barr. Also akzeptiere ich, was er sagt."

Montag, 13. Juni, zweiter Tag der öffentlichen Anhörungen: Zu Wort kam Trumps Berater Jason Miller. Ihm zufolge soll Rudy Giuliani, offiziell der Anwalt des Präsidenten und eine Art Einflüsterer, dem Chef des Weißen Hauses geraten haben, noch in der Wahlnacht seinen Sieg zu verkünden. Laut Miller war Giuliani "definitiv betrunken".

Laut des Untersuchungsausschusses hat Trump seine Wahlbetrugs-Behauptung auch benutzt, um Spenden für einen "Offiziellen Wahlverteidigungsfonds" zu sammeln. 250 Millionen Dollar sollen so zusammengekommen, aber anderweitig ausgegeben worden seien. Die demokratische Abgeordnete aus Kalifornien ,Zoe Lofgren, erklärte, es habe nicht nur die "große Lüge", sondern auch die "große Abzocke" gegeben.

Der Ex-Präsident reagierte mit einer schriftlichen Erklärung auf die Arbeit des Ausschusses. Darin wiederholte er seine Behauptung, durch Wahlbetrug um eine zweite Amtszeit gebracht worden zu sein. Die Demokraten täten "alles in ihrer Macht stehende, um ihn aufzuhalten, aber wir können nicht aufgehalten werden".

Die "Pussy" Pence bewies Mut

Donnerstag, 16. Juni. Der dritte Anhörungstag stand ganz im Fokus von Mike Pence, obwohl der ehemalige Vizepräsident nicht persönlich vor Ort war. Ihm fiel eine Schlüsselrolle zu, weil er am 6. Januar die Wahl zertifizieren und damit offiziell besiegeln sollte, was Trump mit allen Mitteln verhindern wollte. An Pence Stelle sagten seine Berater und Mitarbeiter aus. Sie schilderten, wie der Präsident und seine Rechtsberater immer wieder versucht haben, den Vize mit falscher juristischer Expertise zu beeinflussen. Am 6. Januar hatte Trump Pence ein letztes Mal angerufen und ihn als "Pussy" und "Weichei" bezeichnet, weil er die Wahl absegnen wollte. Später an dem Tag musste sich Pence dann im Kapitolgebäude vor dem wütenden Mob verstecken. In den Livebildern des Tages gibt es eine Szene, in der ein Trump-Anhänger brüllt, er werde "diesen Wichser durch die Straßen schleifen".

Dienstag, 21. Juni, vierter Tag der Anhörungen. Es waren vor allem Beamte aus Wahlbehörden, die aussagten. Unter anderem auch Brad Raffensperger, Republikaner und Staatssekretär für die Organisation von Wahlen in Georgia. Der Bundesstaat war einer, in dem Joe Biden knapp gewonnen und somit die Wahl mitentschieden hatte. Bekannt geworden war Raffensperger, weil öffentlich wurde, wie er von Donald Trump angerufen und aufgefordert wurde, genügend Stimmen für seinen Wahlerfolg zusammenzubringen. In dem Telefonat war zu hören, wie der Präsident sagte: "Ich will nur 11.780 Stimmen finden."

Vor dem Kongress wiederholte Raffensperger seine schon damals geäußerte Sichtweise: "Es gibt keine Zweifel, dass Biden die Wahl in Georgia mit einem Abstand von etwa 12.000 Stimmen gewonnen hat." Mehrere Neuauszählungen seien zum gleichen Ergebnis gekommen. "Die Zahlen sind die Zahlen, und die Zahlen lügen nicht. Da waren keine Stimmen zu finden", so der Beamte.

Und täglich meldet sich der Präsident

Donnerstag, 23. Juni. Tag fünf, es ging um die Einflussversuche von Donald Trump auf das Justizministerium. Unter anderem sagte der frühere geschäftsführende Justizminister Jeffrey Rosen aus, der auf Justizminister Barr gefolgt war. In den USA ist das Justizministerium auch die oberste Anklagebehörde des Landes. Rosen gab an, er sei zwischen Ende Dezember 2020 und Anfang Januar 2021 nahezu täglich von Trump kontaktiert worden. Der habe unter anderem die Berufung eines Sonderermittler zu angeblichem Wahlbetrug und eine Klage des Justizministeriums vor dem Obersten Gerichtshof des Landes erwogen. Rosen sagte, das Justizministerium habe zwar Vorwürfe des Wahlbetrugs geprüft. Beweise habe es aber keine gegeben. Rosen wies nach eigenen Angaben auch ein Ansinnen Trumps zurück, Wahlmaschinen zu beschlagnahmen. Letztlich ließ der Präsident ab weil zahlreiche führende Ministeriumsmitarbeiter mit Rücktritten drohten.

Dienstag, 28. Juni. An den sechsten Tag werden sich die USA noch lange erinnern. Auftritt der 25-jährigen Cassidy Hutchinson. Offen wie kaum jemand berichtete sie von den Geschehnissen im Weißen Haus, die sie als Assistentin von Stabschef Mark Meadows direkt miterlebt hatte. So soll der Präsident versucht haben, seinen Personenschützern vom Secret Service zu befehlen, ihn zum Kapitol zu bringen. "Ich bin der verdammte Präsident", habe er geflucht. Aus ihren Schilderungen lässt sich schließen, dass Donald Trump vollkommen klar gewesen war, was im Kongressgebäude vorging. Und das offenbar nicht erst, als das Gebäude gestürmt wurde. So habe Mark Meadows Hutchinson bereits im Vorfeld gefragt, ob sie wegen des 6. Januars aufgeregt sei und: "Es könnte sehr schlimm werden am 6. Januar."

"Es sollte eine bewaffnete Revolution werden"

Dienstag, 12. Juli. Tag sieben, ein Trump-Fan, ein ehemaliges führendes Mitglied der rechten "Oath Keepers" und der Rechtsberater des Weißen Hauses sagten aus. Stephen Ayres, nach eigener Auskunft "Familienvater und Arbeiter" fühlte sich von Trumps Protestaufruf ("Es wird wild") aufgefordert nach Washington zu reisen. Dort geriet er, wie viele andere an dem Tag auch, in den Sog der Gewalt. Dafür wird er mutmaßlich ein Jahr ins Gefängnis müssen. Jason Van Tatenhove, früher Sprecher der "Oath Keepers" sagte: "Es sollte eine bewaffnete Revolution werden, ein Ruf zu den Waffen."

Besonders irritierend war die aufgezeichnete Aussage von Chefjustiziar Pat Cipollone. Er erzählte, was am Abend geschah, der mit Trumps "Es-wird-wild"-Tweet endete. Der "verrückteste Tag der gesamten Trump-Präsidentschaft", wie der Abgeordnete Jamie Raskin sagte. Cipollone berichtete, wie drei Verschwörungstheorien zugeneigte Gäste im Weißen Haus auf Donald Trump einredeten und ihm dabei ganz offenkundigen Unfug erzählten.

Auch Präsidentenanwalt Rudy Giuliani war anwesend und unterstützte das Trio, das aus einer ehemaligen Staatsanwältin, einem Möbelunternehmer und Trumps ehemaligen Sicherheitsberater Michael Flynn bestand. Bei dem Treffen soll es auch laut zugegangen sein, Beleidigungen inklusive. Am Ende habe sich Pat Cipollone nicht mit seiner Ansicht durchsetzen können, dass es Zeit sei, die Wahl anzuerkennen. Stattdessen schrieb der US-Präsident um 1.42 Uhr: "Es ist statistisch gesehen unmöglich, dass wir die Wahl 2020 verloren haben. Großer Protest in D.C. am 6. Januar. Kommt hin, es wird wild!"

Donnerstag, 21. Juli. Achter Tag. Bei der vorerst letzten Sitzung wurde Donald Trump vorgeworfen, der Gewalt seiner Anhänger stundenlang bewusst keinen Einhalt geboten zu haben. Ausschussvorsitzender Bennie Thompson sagte, der damalige Präsident habe den "Pfad der Rechtlosigkeit und Korruption" eingeschlagen, um sich an der Macht zu halten. "Er hat gelogen, er hat gemobbt, er seinen Eid verraten. Er hat versucht, unsere demokratischen Institutionen zu zerstören." Es müsse jetzt "Rechenschaft vor dem Gesetz, Rechenschaft vor dem amerikanischen Volk" geben, so Thompson.

Ausgesagt hat auch der republikanische Abgeordnete Adam Kinzinger. Er sagte, Trump habe sich drei Stunden lang geweigert, die Angreifer auf das Kongressgebäude zurückzurufen – und damit seinen Amtseid verletzt. "Von der Behaglichkeit seines Speisesaals aus hat er Fernsehen geschaut, während der Angriff eskalierte." Nicht einzugreifen sei kein Versehen des damaligen Präsidenten gewesen, sagte der parteiinterne Trump-Kritiker. "Er hat sich entschieden, nicht zu handeln." Der "Mob" habe mit der Erstürmung des Kapitols die Zertifizierung von Bidens Wahlsieg unterbrochen – und damit das Ziel des abgewählten Präsidenten erfüllt. "Deswegen ist er natürlich nicht eingeschritten."

Im September nimmt der Ausschuss wieder seine Arbeit auf. Ob er den ehemaligen Präsidenten vorladen wird, ist unklar.

