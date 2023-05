Vor einen Vierteljahrhundert endete der Bürgerkrieg in Nordirland mit der Unterzeichnung des Karfreitagsabkommens. Damals galt Sinn Féin noch als der politische Flügel der IRA. Heute hat die Partei realistische Chancen, in zwei Jahren sowohl in Dublin als auch in Belfast zu regieren. Mitverantwortlich für diesen Imagewandel ist Michelle O'Neill, die vor fast einem Jahr den Wahlsieg für Sinn Féin in Nordirland errang. Ein Porträt einer außerordentlichen Frau.