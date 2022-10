von Raphael Geiger Bei den Midterms will sie Gouverneurin von Arizona werden: Kari Lake, bis vor kurzem noch TV-Moderatorin. Sie gilt als der neue Star der Republikaner. Viele trauen ihr schon eine Kandidatur fürs Weiße Haus zu. Ein Ortsbesuch.

Scottsdale, Arizona, an einem Abend im Oktober. Die Bühne steht zwischen einem alten Kampfjet und einem Armeehubschrauber, ein patriotischer Rahmen. Ein Munitionshersteller hat Kari Lake eingeladen, die republikanische Kandidatin fürs Amt des Gouverneurs. Am 8. November, bei den Midterms, tritt sie an. Das Magazin "Atlantic" hat über Lake geschrieben, sie sei die "führende Lady der MAGA-Bewegung", also der Trump-Gemeinde. Eine andere Schlagzeile fragte: Ist sie die gefährlichste Frau Amerikas?