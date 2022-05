Zum ersten Mal wird eine schwarze Frau Sprecherin des US-Präsidenten: Karine Jean-Pierre heißt sie. Und auch aus einem weiteren Grund ist die 44-Jährige eine historische Besetzung im Spitzenpersonal des Weißen Hauses.

Homosexualität und Politik sind nicht unbedingt beste Freunde. Jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit und schon gar nicht in den USA. Nur ganz wenige amerikanische Politikerinnen und Politiker bekennen sich dazu, lesbisch oder schwul zu sein. Darunter ist mit Verkehrsminister Pete Buttigieg immerhin ein Kabinettsmitglied. Auch die neue Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, lebt offen lesbisch. Auf dem Posten ist das eine Premiere.

"Ich weiß diesen historischen Umstand zu schätzen"

Als die 44-Jährige vor ziemlich genau einem Jahr ihren ersten Auftritt als Vizesprecherin hatte, war sie die erst die zweite schwarze Frau, die das Journalisten-Briefing im Weißen Haus leitete. Auch für sie selbst war der Anlass eine Erwähnung wert: "Ich weiß diesen historischen Umstand wirklich zu schätzen", sagte sie auf die Feststellung, dass eine schwarze Frau hinter diesem Podium ein seltener Anblick sei. "Ich glaube, es geht nicht um die Person, die hinter diesem Podium steht oder sich in diesem Raum befindet. Es geht darum, was wir im Namen des amerikanischen Volkes tun können." Aber, Jean-Pierre weiter: "Selbstverständlich glaubt der Präsident an Repräsentanz und ich bin dankbar, dass er mir die Gelegenheit dafür bietet."

Karine Jean-Pierre löst nun die bisherige Sprecherin Jen Psaki ab, die wohl zum Fernsehsender MSNBC wechseln wird. Über ihre Nachfolgerin sagte sie, die Wahl von Jean-Pierre sei "fantastisch, weil Repräsentation wichtig ist". Die Sprecherinnen und Sprecher des US-Präsidenten stellen sich nahezu täglich den Fragen der Presse. Deshalb gehören sie zu den prominenten Gesichtern der US-Regierung. Joe Biden sagte über seine neue "Stimme": "Sie bringt die Erfahrung, das Talent und die Integrität mit, die für diese schwierige Aufgabe erforderlich ist."

1991 gab es eine Schwarze in gleicher Funktion

Die erste schwarze Frau in dieser Funktion war Judy Smith, die 1991 als stellvertretende Pressechefin im Namen des damaligen US-Präsidenten George H.W. Bush gesprochen hatte. Unter Donald Trump waren die Presseunterrichtungen entweder ausgefallen oder in einer Farce geendet. Sprecher Sean Spicer wurde dadurch bekannt, dass er die Größe des Publikums bei Trumps Amtseinführung völlig übertrieben hatte. Und die letzte Pressechefin, Kayleigh McEnany, scheute sich nicht, mit heiligem Ernst selbst abstruseste Unwahrheiten des Ex-Präsidenten zu verteidigen.

Wohl nicht zufällig war es Karine Jean-Pierre daher wichtig, "Wahrhaftigkeit und Transparenz" zu unterstreichen. "Das ist die Art und Weise von der ich glaube, auf die der Präsident mit den amerikanischem Volk kommunizieren will", sagte sie im Mai 2021. Die Frage, ob sie jemals Zweifel in ihrem Leben daran gehabt habe, eine solche Position wie die aktuelle zu bekommen, verneinte sie. "Ich habe einfach hart darauf hingearbeitet", so die neue Sprecherin jetzt.

Mit Frau und Kind in Washington

Jean-Pierre wurde auf der französischen Karibikinsel Martinique als Tochter von Haitianern geboren, wuchs allerdings in New York City auf. Bevor sie ins Weiße Haus ging, war sie Stabschefin von Kamala Harris. Auch für Barack Obama hatte sie bereits gearbeitet. Jean-Pierre lebt mit der CNN-Reporterin Suzanne Malveaux und der gemeinsamen Tochter zusammen in der Hauptstadt Washington.

Quellen: DPA, "The Hill", ThoughtCo.com, "The Guardian"