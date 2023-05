Ein Porträt des ehemaligen Papstes Johannes Paul II. wird an die Fassade des Präsidentenpalastes in Warschau projiziert

Die Gotteskrieger – wer in Polen die Kirche verspottet, soll künftig in den Knast kommen

von Andrzej Rybak Wirbel um die katholische Kirche in Polen: Erst wird die Rolle von Johannes Paul II. bei den Missbrauchs-Skandalen hinterfragt. Dann klüngelt, pünktlich zum Wahlkampf, die Politik mit dem Klerus: Die Regierung will ein “Gesetz zur Verteidigung der Christen“ durchpauken. Klingt wie ein Witz. Ist aber keiner.

Polens Parlament will noch vor den Sommerferien in Juni ein "Gesetz zur Verteidigung der Christen" verabschieden. Das ist kein Witz: In einem Land mit 90 Prozent katholischer Bevölkerung und einer Kirche, die massiven Einfluss auf die Politik ausübt, versucht die regierende rechts-nationale Koalition um den Vorsitzenden der Rechts- und Gerechtigkeitspartei (PiS), Jaroslaw Kaczynski, den Bürger vorzugaukeln, dass Christen in Polen bedroht sind. Wer die Kirche "beleidigt" oder ihre Lehrgrundsätze in den Medien "verspottet" oder böswillig eine Messe zum Abbruch bringt, soll nach dem neuen Gesetz mit einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden.