Gegen Brett Kavanaugh, den Kandidaten von Präsident Donald Trump für das Oberste US-Gericht, hat einem Medienbericht zufolge eine weitere Frau schwere Vorwürfe erhoben. Laut dem "New Yorker" geht es dabei um sexuelle Belästigung auf einer Party im Studienjahr 1983/84, als Kavanaugh neu an der Universität Yale gewesen sei. Zu dem beschriebenen Vorfall sei es nicht gekommen, teilte Kavanaugh in einer durch das Präsidialamt verbreiteten Erklärung am Sonntagabend mit. Eine Sprecherin sprach von einer "Schmutzkampagne der Demokraten, die darauf abziele, einen guten Mann niederzumachen." In einem anderen Fall geht es um den Vorwurf der versuchten Vergewaltigung. Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford will dafür nun voraussichtlich doch vor dem zuständigen Senatsausschuss aussagen. Als Termin sei der kommende Donnerstag festgelegt worden, teilten ihre Anwältinnen mit. U.S. REP. ANNA ESHOO "Sie ist eine intelligente Frau. Keine, die verwirrt ist, oder durcheinander. Sie hat das all die Jahre mit sich herum getragen. So, wie viele Opfer es tun." Die Republikaner werfen den Demokraten vor, das Verfahren hinauszögern zu wollen. Derzeit haben die Republikaner im Senat, der für die Ernennung Kavanaughs zuständig ist, eine hauchdünne Mehrheit. Diese könnten sie jedoch bei der Kongresswahl im November verlieren.