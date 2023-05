Er will am Sonntag Erdogan schlagen – doch wie groß sind die Chancen des Gandhi vom Bosporus noch?

Kemal Kilicdaroglu hat einen liberalen Aufbruch für die Türkei versprochen. Doch wie glaubwürdig ist er? Und wie fair wird die Wahl am Sonntag sein? von Gregor Scheu

Eigentlich lautete die Botschaft des Herausforderers Kemal Kilicdaroglu Toleranz und Offenheit. Noch vor wenigen Wochen richtete sich der türkische Präsidentschaftskandidat in einem viralen Video auf Twitter an die türkische Öffentlichkeit. Großväterlich und mit ruhigen Worten thematisierte er darin offen seinen alevitischen Glauben: ein Tabubruch in der sunnitisch geprägten türkischen Gesellschaft. Mehr als 100 Million Mal wurde das Video auf Twitter geklickt. Seine Ansprache an junge Türken. "Lasst uns die Türkei zu einem Land machen, in dem Identitäten, Unterschiede und Ausgrenzung kein Thema mehr sind."