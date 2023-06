Der rumänische Diplomat Dragos Viorel Tigau soll sich bei einem Treffen im Gebäude der Vereinten Nationen in Nairobi rassistisch geäußert haben

Ein rassistischer Kommentar des rumänischen Botschafters in Kenia führte zu einem Eklat zwischen den beiden Ländern. Das rumänische Außenministerium bittet um Entschuldigung und zieht den Diplomaten Dragos Viorel Tigau ab.

Der Botschafter Rumäniens, Dragos Viorel Tigau, soll nach einem Affenvergleich aus Kenia abgezogen werden. Das Außenministerium habe das Verfahren zur Abberufung eingeleitet, wird in einer Pressemitteilung erläutert. "Das rumänische Außenministerium bedauert diese Situation zutiefst, entschuldigt sich bei allen Betroffenen und verurteilt alle Verhaltensweisen und Einstellungen, die nicht auf gegenseitigem Respekt beruhen." Jegliches Verhalten oder Kommentare rassistischer Natur seien völlig inakzeptabel.

Bei einem Treffen mit anderen Vertreterinnen und Vertretern osteuropäischer Staaten im Gebäude der Vereinten Nationen in Nairobi soll Dragos Viorel Tigau sich rassistisch geäußert haben. Berichten zufolge soll am Fenster des Konferenzraums ein Affe aufgetaucht sein, woraufhin der Diplomat die Situation mit den Worten kommentiert haben soll: "Die afrikanische Delegation hat sich zu uns gesellt".

Außenministerium will erst Wochen später von dem Vorfall in Kenia erfahren haben

Der Vorfall passierte bereits am 26. April, doch das rumänische Außenministerium will laut der Mitteilung erst in der vergangenen Woche davon erfahren haben. Zu diesem Zeitpunkt soll Tigau sich auch schriftlich bei seinem Ministerium entschuldigt haben. Öffentlich bekannt wurde die Entschuldigung nicht.

Macharia Kamau, kenianischer Diplomat im Außenministerium, kritisierte die Wortwahl auf Twitter deutlich. Er sei angewidert und entsetzt: "Es ist eine Schande, dass versucht wird, diese Blamage zu vertuschen. Das ist untragbar und inakzeptabel in jedem Zeitalter, geschweige denn im 21. Jahrhundert in Nairobi!"

Im Zuge dessen teilte das Außenministerium in Bukarest mit, das Verhalten des Diplomaten würde weder das Verhalten noch die Einstellungen der gesamten Institution widerspiegeln: "Das Ministerium bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, dass dieser isolierte Vorfall die engen Beziehungen zwischen Rumänien und den afrikanischen Ländern nicht beeinträchtigen wird", heißt es in der Mitteilung.

