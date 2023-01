von Leonie Scheuble Kevin McCarthy hat seine erste Feuerprobe als "Speaker of the House" bestanden. Doch die Verabschiedung der neuen Geschäftsordnung kommt mit einem hohen Preis – für ihn persönlich und auch für den ganzen Kongress.

Als der Republikaner John Boehner 2011 das Amt des Sprechers im Repräsentantenhaus übernahm, wurde ihm schnell klar, dass er effektiv "Bürgermeister von Crazytown" geworden war. So beschreibt er in seinen Memoiren die Grabenkämpfe, die schon damals bei den Konservativen auf offener Bühne ausgetragen wurden. Zwölf Jahre später haben die extremsten Bewohner in "Crazytown" mehr Macht als jemals zuvor. Dank einer nur klitzekleinen republikanischen Mehrheit und den gewaltigen Zugeständnissen, die Kevin McCarthy an die rechten Hardliner machen musste, bevor sie ihn im 15. Wahlgang unterstützten.