Tag zwei des russischen Angriffs auf die Ukraine . Luftangriffe sorgen für Angst bei der Bevölkerung in der Hauptstadt Kiew. Viele Menschen suchen daher Schutz in Notunterkünften, wie hier. Die 36-jährige Hotelköchin Alyona Tkachenko beschreibt die Situation: "Es ist schwer, aber ich halte durch." (REPORTER OFF-CAMERA: "Haben Sie heute geschlafen?") "Wir haben geschlafen. Aber wir wachten von einer Explosion auf – um 4.20 Uhr wurde in der Nähe unseres Hauses eine Rakete abgeschossen." (REPORTER OFF-CAMERA: "Sind Sie vom linken Ufer von Kiew?") "Ja… und ein Haus in der Nähe fing Feuer. Es gab viele Opfer. Und wir haben bis 7.00 Uhr gewartet, in unserer Wohnung, im Flur, im Badezimmer, bis zum Ende der Ausgangssperre, damit wir hierherkommen können. Ich arbeite hier." In der ukrainischen Hauptstadt Kiew leben rund 3 Millionen Einwohner. Viele sind seit Donnerstagmorgen geflohen, da heftige Angriffe durch russisches Militär befürchtet wird. In der Nacht zu Freitag heulten Sirenen und Explosionen waren zu sehen und zu hören. Die Einwohner der Stadt wurden aufgefordert, sich in Notunterkünfte zu begeben.