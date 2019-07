Der britische Botschafter in den USA Kim Darroch hat nach scharfer Kritik von US-Präsident Donald Trump am Mittwoch seinen Rücktritt erklärt. Premierministerin Theresa May erklärte ihr Bedauern über den Schritt. Der frühere Außenminister Boris Johnson lobte Darroch. "Ich habe gerade gehört, dass Kim Darroch zurückgetreten ist. Das bedauere ich wirklich. Darroch ist ein ausgezeichneter Diplomat. Ich habe viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Wer auch immer für das Durchstechen der Dokumente verantwortlich ist, er hat den Menschen einen Bärendienst erwiesen. Ich hoffe, dass derjenige bald zur Rechenschaft gezogen wird." Britische Medien hatten eine interne Einschätzung von Darroch veröffentlicht, die ein verheerendes Bild von der Trump-Regierung zeichnete. Trump griff ihn und May daraufhin scharf an und erklärte, man werde nicht mehr mit Darroch zusammenarbeiten.