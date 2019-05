In Nordkorea kann ein politischer Misserfolg tödliche Folgen haben. Laut dem Bericht einer nordkoreanischen Zeitung wurden kürzlich Beamte hingerichtet, die an dem Gipfeltreffen zwischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump beteiligt gewesen waren. Dazu soll Sondergesandter Kim Hyok Chol gehören, sowie vier Beamte des Außenministeriums. Über sie wurde Ermittlungen angestellt, ihnen wurde vorgeworfen für die USA spioniert zu haben. Bereits im März sollen sie an einem Flughafen hingerichtet worden sein. Laut der nordkoreanischen Regierung sollen sie für das Misslingen des Treffens zwischen Kim und Trump verantwortlich sein, das im Februar in Vietnam stattgefunden hatte. Auch der Sondergesandte für nukleare Angelegenheiten, Kim Yong Chol, der sich vor dem Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo getroffen hatte, wurde zur Rechenschaft gezogen. Er soll zu Zwangsarbeit und sogenannter ideologischer Erziehung verurteilt worden sein. Eine Übersetzerin, die bei dem Treffen einen Fehler gemacht hat, soll sich in politischer Gefangenschaft befinden. Auch die staatlichen Medien sollen auf die Säuberung in Regierungsreihen angespielt haben.