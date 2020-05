Sehen Sie im Video: Nach Spekulationen über seinen Gesundheitszustand – Kim Jong Un zeigt sich angeblich in Düngemittelfabrik.









Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist seit Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit sichtbar gewesen. Am Samstag tauchte der 36-Jährige in einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA wieder auf. Demzufolge habe Kim kürzlich an der Fertigstellung einer Düngemittelfabrik nördlich der Hauptstadt Pjöngjang teilgenommen. Reuters konnte zunächst den Wahrheitsgehalt des Berichtes nicht überprüfen. Nachdem Kim am 15. April nicht an den Feierlichkeiten anlässlich des Geburtstages des 1994 verstorbenen Staatsgründers Kim Il Sung teilnahm, wurde über seinen Gesundheitszustand spekuliert. Nordkoreanische Medien haben seit dem 11. April, als Kim ein Treffen leitete, nicht mehr über dessen Aufenthalt berichtet. Mehrere mit der Situation vertraute Personen hatten Reuters unlängst gesagt, dass China eine Delegation mit Regierungsvertretern und Medizinern in das Nachbarland geschickt habe. Die Volksrepublik hat sich nicht zu Fragen nach dem Aufenthalt oder dem Gesundheitszustand von Kim geäußert.