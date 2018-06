Kim Jong Un ist in Singapur eingetroffen. Der Konvoi mit der Delegation des nordkoreanischen Machthabers verließ am Sonntag den Changi-Flughafen. Dort war Kim zuvor vom Außenminister Singapurs, Vivian Balakrishnan begrüßt worden. US-Präsident Trump wird am Sonntagabend in dem asiatischen Stadtstaat erwartet. Laut Außenministerium will sich Kim am Sonntag zunächst mit dem Ministerpräsidenten von Singapur, Lee Hsien Loong treffen. Trump will sich am Montag mit Lee austauschen. Das Treffen zwischen Kim und Trump soll am Dienstag stattfinden. Es wäre die erste Begegnung eines amtierenden US-Präsidenten mit einem nordkoreanischen Machthaber. Unmittelbar vor seiner Abreise zu dem historischen Treffen mit Kim hatte sich Trump zuversichtlich über die Einigungschancen geäußert. Seine Reise nach Singapur sei eine "Friedensmission", sagte der US-Präsident am Rande des G7-Gipfels in Kanada. Er sei davon überzeugt, dass Kim etwas Positives für sein Volk, seine Familie und sich selbst erreichen wolle. Die koreanische Halbinsel müsse von Atomwaffen befreit werden. Trump hat eine Lockerung von Wirtschaftssanktionen in Aussicht gestellt, wenn Nordkorea sein Atomwaffenprogramm aufgibt. Das Treffen findet unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen auf Sentosa statt. Der Name der Luxus-Ferieninsel bedeutet "Frieden". Im Zweiten Weltkrieg diente sie den Japanern als Kriegsgefangenenlager.