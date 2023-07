von David Baum Die Republik Österreich versucht ihre bekannteste "Klimakleberin" loszuwerden. Die ist nämlich Deutsche und kann im Ernstfall ausgewiesen werden. Im stern sprich Anja Windl über Einschüchterungen, ungewollte Prominenz und darüber, warum Fridays for Future abgelöst werden muss.

Sie gelten als eine der bekanntesten Protagonistinnen der Letzen Generation, gab es für Sie eine Art Erweckungserlebnis?

Es war ein Prozess. 2021 fiel in einem Seminar an der Universität Klagenfurt zum ersten Mal der Begriff Anthropozän, da wurde mir die Möglichkeit des Aussterbens der Menschheit in ihrer derzeitigen kulturellen Form vollumfänglich bewusst. Dass sich ein Professor da vorne hinsetzt und sagt: Das ist so, die Existenz der derzeitigen Zivilisation geht wohl zu Ende, hat mich umgehauen. Ich bin erst einmal in den Uni-Garten und habe eine Stunde geweint.