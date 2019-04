Der Klimawandel ist eine existenzielle Krise. Das sagte Greta Thunberg am Dienstag im britischen Radio. Sie sei fest davon überzeugt, sagte Greta, dass gewaltfreie Proteste Menschen auf die ernste Situation aufmerksam machen können. "Ich sehe mich selbst nicht als Anführerin, dies ist immerhin eine Bewegung, in der alle gleich wichtig sind. Ich kann nur für mich selbst sprechen. Natürlich habe ich jetzt eine Menge Verantwortung, weil ich inzwischen ziemlich bekannt bin und mir viele Leute zuhören." So die 16-jährige Schwedin, die die Schülerstreiks Friday for Future inspiriert hat. Bereits am Sonntag hatte Greta zu Demonstranten am Marble Arch in London gesprochen, wo sie begeistert empfangen wurde. Auch der Chef der Labour-Party Jeremy Corbyn, gratulierte Greta am Dienstag für ihr Engagement. Sie hatte sich mit britischen Oppositionspolitikern und Umweltaktivisten getroffen. Laut Angaben der BBC war auch die britische Premierministerin Theresa May eingeladen gewesen, hatte jedoch wegen einer Kabinettssitzung nicht kommen können. Während Gretas Besuch in London gingen die Demonstrationen von Klimaaktivisten weiter. Bereits seit über einer Woche ist die Gruppe Extinction Rebellion in London aktiv und versucht ausgewählte Orte der Stadt mit Aktionen des zivilen Ungehorsams lahmzulegen. Diese Demonstrantin sagt: "Ich denke nicht, dass wir denselben Planeten haben werden, wie zur Zeit unserer Kindheit. Es ist ein Niedergang, wir sollten sehr große Angst haben. Wir sollten in Panik geraten. Wie Greta schon gesagt hat, "Wir sollten in Panik geraten, es brennt." Am Dienstag liefen Tausende von dem zentralen Camp des Protests am Marble Arch zum Parlament, um genau dann vor Westminster anzukommen, wenn die Politiker aus der Osterpause zurückkommen. Unter anderem fordert die Gruppe Extinction Rebellion von der Regierung, dass sie eine offizielle Klimakrise erklären soll.