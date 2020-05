Der Zyklon "Amphan" hat im Nordosten Indiens eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Mehrere Menschen sollen offiziellen Angaben zuf olge durch umstürtzende Bäume und kollabierende Häuser ums Leben gekommen sein. Laut dem indischen meteorologischen Dienst ist der Wirbelsturm einer der kräftigsten Zyklone der vergangenen 20 Jahre in der Region. Seine Böen erreichten bis zu 190 Kilometer pro Stunde. Besonders betroffen ist Indiens 15-Millionen-Metropole Kolkata. In weiten Teilen war der Strom ausgefallen und Telefonleitungen wurden zerstört. Der Zyklon hatte das Festland am Mittwoch mit viel Wind und Regen erreicht. Mehr als drei Millionen Menschen waren den Behörden zufolge in Notunterkünfte gebracht worden. Im Golf von Bengalen sind tropische Wirbelstürme keine Seltenheit. Bei einem großen Zyklon im Jahr 1999 starben rund 10.000 Menschen. Experten gehen davon aus, dass die Intensität der Stürme in den vergangenen Jahren unter anderem wegen des Klimawandels tendenziell zugenommen hat.