Die USA warnen vor chinesischen Waffenlieferungen an Russland. Aber was hätte Peking damit zu gewinnen?

von Jens Mühling US-Außenminister Antony Blinken hat China davor gewarnt, Russland im Ukraine-Krieg militärisch zu unterstützen. Sollte die Parteiführung das wirklich vorhaben, wäre es ein deutlicher Bruch mit Pekings bisheriger Strategie des Lavierens – mit potenziell verheerenden Folgen.

Die Warnung war deutlich. China, so hat es US-Außenminister Antony Blinken in einem Fernsehinterview am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz dargestellt, ziehe im Ukraine-Konflikt Waffenlieferungen an Russland in Betracht – und provoziere damit ein "ernstes Problem" für die amerikanisch-chinesischen Beziehungen.