Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Staatsführer Kim Jong Un war nicht nur für Politikanalysten interessant. Auch die Expertin für Körpersprache, Karen Leong, verfolgte den Gipfel in Singapur mit Interesse. "Trump streckt zuerst die Hand aus. Mit der Hand auf dem Arm besetzt Trump eine dominante Position. Er hingegen, offener Mund, fast wie ein Kind schaut er auf. 1.90 Trump und 1.70 Kim, sehen sie, wie er den unsichtbaren Brocken schluckt. Kim sieht ein bisschen unsicher aus, er steht zum ersten Mal internationalen Medien gegenüber. Trump übernimmt wieder die Führung mit dem Rückenklopfer und leitet Kim in den Verhandlungsraum." Und dennoch scheint Kim der entspanntere der beiden Staatenlenker zu sein - obwohl er zum ersten Mal auf einer so großen internationalen Bühne auftritt: "Zunächst sieht man Kims Gesichtsausdruck, als er Trump zum ersten Mal anschaut, beim Händedruck, da ist sein Mund halboffen. Man könnte meinen er denkt 'Wow, ich hab's geschafft. Das ist der Moment.' Was er auch denkt, Kim beginnt wesentlich entspannter als Trump. Er hat schon viel gewonnen, ohne irgendein Zugeständnis zu machen. Sie haben noch nicht abgerüstet. Er ist entspannter, denn was auch immer das Ergebnis des Treffens sein wird, Nordkorea hat gewonnen." Als Sieger dürfte sich aber auch Präsident Trump fühlen. Er hatte vor dem Treffen mitgeteilt, dass er schon in den ersten Minuten spüren würde, ob es ein erfolgreicher Gipfel werde. Diesen Eindruck hat er offenbar gewonnen.