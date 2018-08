Der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan ist tot. Das teilte seine Stiftung am Samstag mit. Zwei enge Mitarbeiter des Nobelpreisträgers bestätigten, der 80-Jährige sei am frühen Morgen in einem Krankenhaus in Bern gestorben. Der Ghanaer leitete von 1997 bis 2006 die Vereinten Nationen und erhielt 2001 den Friedensnobelpreis.