Washington und Seoul wollen ihre militärisch Zusammenarbeit gegen Nordkorea intensivieren. Eine Erklärung beider Seiten sieht unter anderem auch eine Stationierung eines US-Atom-U-Boots in Südkorea vor.

Die USA und Südkorea wollen ihre Abschreckung gegen eine nukleare Bedrohung aus Nordkorea verstärken. US-Präsident Joe Biden und sein südkoreanischer Amtskollege Yoon Suk Yeol wollten in Washington eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen, die unter anderem eine Verstärkung der militärischen Zusammenarbeit beider Länder vorsieht, wie hochrangige US-Regierungsbeamte vorab ankündigten.

Dazu gehört demnach die sichtbarere Stationierung strategischer US-Ausrüstung. Unter anderem solle wieder ein amerikanisches Atom-U-Boot in Südkorea andocken, zum ersten Mal seit den frühen 80er Jahren. Auch militärische Trainings und Simulationen sollten verstärkt werden. Es gehe um "gelegentliche, sehr deutliche Demonstrationen von Stärke" gegenüber Pjöngjang.

Südkorea solle außerdem mehr Einblick bekommen in die strategische Planung der US-Regierung mit Blick auf Bedrohungen, auch nuklearer Art, sagten die ranghohen Beamten weiter. Dies sei dem nachempfunden, was die USA auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges mit engen europäischen Partnern gemacht hätten, in ähnlichen Zeiten externer Bedrohungen. Südkorea bekenne sich in der gemeinsamen Erklärung zugleich zu seinem Status als Nicht-Atom-Macht. Beide Seiten hätten die Erklärung über Monate diskutiert und vorbereitet.

Konflikt mit Pjöngjang hält an

Wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms ist Nordkorea harten internationalen Sanktionen unterworfen. Der Konflikt mit Pjöngjang hat zuletzt wieder deutlich an Brisanz gewonnen. Nach einer bisher beispiellosen Serie von Raketenstarts im vergangenen Jahr testete Nordkorea auch in diesem Jahr wieder mehrfach atomwaffenfähige Raketen. Die USA und Südkorea nahmen daher ihre gemeinsamen Militärübungen wieder in vollem Umfang auf.

Yoon ist derzeit zu einem Staatsbesuch in den USA. Biden wollte ihn am Mittwoch im Weißen Haus empfangen. Geplant waren neben einem bilateralen Gespräch und einer gemeinsamen Pressekonferenz auch ein Staatsbankett zu Ehren von Yoon und seiner Frau Kim Keon Hee am Abend. Yoon ist erst der zweite ausländische Gast in Bidens Amtszeit, der zu einem förmlichen Staatsbesuch eingeladen wurde. Südkorea gehört neben Japan zu den wichtigsten US-Verbündeten in Asien.