Die Annäherung der beiden koreanischen Staaten schreitet mit Riesenschritten voran, möchte man angesichts dieser Bilder meinen. An der ehemals streng gesicherten und abgeschotteten militärischen Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea spazieren munter Touristen hin und her, schütteln sich die Hände wie beim historischen Handschlag zwischen Moon Jae In und Kim Jong Un. Ganz so schnell geht es mit der Entspannung sicher nicht. Diese Aufnahmen sind nicht in der militärischen Siedlung Panmunjom in der demilitarisierten Zone entstanden, sondern in einem Filmstudio in Südkorea. 91-YEAR-OLD SOUTH KOREAN, LEE YOUNG-HEE "Es fühlt sich wie die Wiedervereinigung zwischen Norden und Süden an. Ich fände es wundervoll wieder gemeinsam zu leben." 8-YEAR-OLD SOUTH KOREAN, KIM SANG-JIN "Ich wollte wissen, wie sich die beiden beim Handschlag gefühlt haben. Und nun wurde meine Neugier befriedigt." Zum Auftakt des Korea-Gipfels Ende April hatte der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un zum ersten Mal die Grenze zu Südkorea überschritten. Dort wurde er von Staatspräsident Moon Jae In begrüßt. Auf eine entsprechende Geste Kims überschritten beide, sich an den Händen haltend, die Grenze zum Norden.