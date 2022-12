Der EU-Korruptionsskandal könnte noch deutlich größer werden. Indizien legen nahe, dass ein ganzes Netz von Organisationen beteiligt war. Charlotte Wirth

Wer zur Brüsseler Blase gehört, den erkennt man in Belgiens Hauptstadt oft schon auf den ersten Blick – die meisten EU-Leute tragen um den Hals ein blaues Band mit Europaflagge, an dem ihr Hausausweis baumelt. Das Viertel rund um die europäischen Institutionen ist ein Kosmos mit eigener Sprache und eigenen Codes. Man trägt Business Casual, spricht Englisch, trifft sich im "Karsmakers" oder im "Caffelatte" gleich beim Parlament. Der Kaffee kostet hier doppelt so viel wie anderswo in der Stadt, aber das kümmert keinen. Bei Cappuccino und Croissants werden Gesetzestexte besprochen, Hunderte Male am Tag.