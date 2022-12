"Grund zur Besorgnis": Spannungen im Nord-Kosovo verschärfen sich





STORY: Im Norden des Kosovo spitzt sich die Lage zwischen Serben und albanischen Kosovaren weiter zu. In der ethnisch geteilten Stadt Mitrovica errichteten Serben am Dienstag neue Straßensperren und forderten die Freilassung eines verhafteten Ex-Polizisten. Die serbische Regierung hatte mitgeteilt, die Armee nach wochenlangen Spannungen mit der kosovarischen Regierung in Pristina in höchste Alarmbereitschaft versetzt zu haben. Der serbische Verteidigungsminister Milos Vucevic besuchte am Montag Soldaten an der Grenze zum Kosovo. Es gebe keinen Grund zur Panik, aber Grund zur Besorgnis, so das Verteidigungsministerium in Belgrad. Präsident Aleksandar Vucic sei überzeugt, dass das Kosovo einen Angriff auf die Serben in der Region vorbereite und die Barrikaden gewaltsam entfernen wolle. Im nördlichen Teil des mehrheitlich albanischen Kosovo leben rund 50.000 Serben. Sie weigern sich seit Jahren, die Regierung in Pristina oder den Kosovo als Staat anzuerkennen. Sie werden dabei von Serbien unterstützt, von dem sich das Kosovo 2008 unabhängig erklärt hatte.

Mehr