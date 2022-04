Sie wollten nur flüchten: Opfer des Raketenangriffs liegen mit Plastikplanen bedeckt am Bahnhof von Kramatorsk im Osten der Ukraine

Flüchtende am Bahnhof in Kramatorsk mit Raketen beschossen – Geheimdienst meldet mindestens 39 Tote

Krieg in der Ukraine

Bei einem Raketenangriff auf einen Bahnhof im ostukrainischen Kramatorsk sind Dutzende Menschen auf der Flucht getötet worden. Ukraines Präsident Selenskyj verurteilte die Attacke, der Kreml wies die Verantwortung zurück.

Mindestens 39 Menschen sind nach Angaben des ukrainischen Geheimdiensts SBU bei einem Raketenangriff auf den Bahnhof der ostukrainischen Stadt Kramatorsk getötet worden. Bei den Opfern handle es sich um 35 Erwachsene und 4 Kinder, teilte der SBU am Freitag mit. Zunächst war von mindestens 30 Toten und 100 Verletzten die Rede gewesen.

Nach Angaben des Kramatorsker Bürgermeisters Olexander Hontscharenko warteten Tausende Menschen am Bahnhof auf ihre Evakuierung aus der umkämpften Region. Kramatorsk wird zwar von ukrainischen Truppen kontrolliert, gilt aber als Ziel russischer Angriffe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte Russland für die Attacke verantwortlich. Der Kreml hingegen wies den Angriff zurück.

Selenskyj: "Das ist nur ein gewöhnlicher Bahnhof"

Das russische Militär habe einen ganz gewöhnlichen Bahnhof angegriffen, sagte Selenskyj am Freitag zu Beginn einer Videoansprache vor dem finnischen Parlament. Menschen hätten an dem Bahnhof auf Züge gewartet, um von diesem in sichere Gebiete evakuiert zu werden.

"Das ist nur ein gewöhnlicher Bahnhof, nur eine normale Stadt im Osten der Ukraine", sagte der Präsident. Der Angriff zeige, was Russland unter Schutz der Donbass-Region und der russischsprachigen Bevölkerung verstehe. "Das ist der 44. Tag unserer Realität", so Selenskyj.

Nach den Angaben des Präsidenten handelte es sich bei den Geschossen um Raketen des Typs Totschka-U. Auch die prorussischen Separatisten hatten vom Raketentyp Totschka-U gesprochen, aber zugleich betont, ukrainische Truppen hätten sie abgefeuert. Der Gouverneur des Gebietes Donezk hatte zunächst von einer Rakete des russischen Typs Iskander gesprochen.

Kreml weist Verantwortung für Angriff in Kramatorsk zurück

Das russische Verteidigungsministerium wies hingegen jegliche Verantwortung für den Angriff zurück. Alle Äußerungen von "Repräsentanten des nationalistischen Regimes in Kiew" über einen angeblich von Russland verübten Angriff auf den Bahnhof in Kramatorsk seien "eine Provokation und vollkommen unwahr", erklärte das Ministerium in Moskau.

Auch der Kreml wies die Verantwortung für den Angriff zurück. "Unsere Streitkräfte nutzen diesen Raketentyp nicht", behauptete Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Agenturen zufolge. Er bezog sich dabei auf den mutmaßlich verwendeten Typ "Totschka-U". Militärexperten bezweifeln diese Darstellung. Die "Totschka-U" gelten als weniger zielgenau als Raketen vom Typ "Iskander", die Russland häufig eingesetzt hat. "Außerdem gab es keine Kampfeinsätze in Kramatorsk, und es waren heute auch keine geplant", sagte Peskow weiter.

Im Nachrichtendienst Telegram kursiert ein Video, das den Abschuss von zwei Raketen aus der Nähe von Schachtarsk zeigen soll. Die Stadt liegt in der von prorussischen Separatisten kontrollierten Region des Gebietes Donezk. Die Separatisten hatten zuvor ihrerseits ukrainischen Truppen die Schuld gegeben.